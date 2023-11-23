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Песков призвал давить на отказавшихся от диалога с РФ

23 ноября 2023 13:50
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Китай уверенно удерживают свои позиции, и давление со стороны США неэффективно. Об этом пишет ТАСС.

Он напомнил о том, что Россия всегда была готова к переговорам по Украине и не надо давить на эту страну. Песков добавил, что отказывались другие, поэтому давить нужно на их.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что, несмотря на некоторые различия в позиции Китая по Украине, РФ и КНР объединяет общий взгляд на мировые дела и отказ от диктата.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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