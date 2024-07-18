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Песков: присутствие кораблей НАТО в Черном море угрожает России

18 июля 2024 09:38
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ примет все меры для обеспечения безопасности в свете пребывания кораблей НАТО в Черном море. Об этом пишет РИА Новости.
 
Он подчеркнул, что нахождение кораблей НАТО, в том числе кораблей Болгарии и Румынии, создает новые угрозы. Песков вспомнил о конвенции Монтрё, регулирующей порядок размещения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря.
 
Ранее президент Украины Владимир Зеленский недавно утвердил стратегию морской обороны, которая предусматривает постоянное присутствие сил НАТО в Черном море.

Турция с самого начала украинского кризиса использует положения Конвенции Монтрё и запрещает проход военных кораблей через свои проливы.

# Международная политика

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