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Песков: попытки французских властей собрать коалицию ведут к катастрофе

11 марта 2024 10:50
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил озабоченность по поводу стремления Франции создать коалицию стран, которые готовы отправить войска в Украину, называя это «линией на эскалацию напряженности». Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что такой шаг может привести к очень негативным последствиям. Ранее министр внутренних дел Польши Радослав Сикорский ранее заявлял, что войска НАТО уже находятся в Украине. О возможности отправки сухопутных сил в Украину упомянул французский президент Эммануэль Макрон во время встречи в Париже, где обсуждался вопрос поддержки Украины.

Тем не менее большинство присутствующих заявили, что у них нет планов по отправке войск в Украину и военного столкновения с Россией.

# Международная политика

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