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Песков ответил на публикации в СМИ о взрывах на «Северных потоках»

08 марта 2023 09:13
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В Кремле информацию о ЧП на «Северных потоках», которая появилась в иностранных СМИ, назвали спланированным вбросом, пишет РИА Новости со ссылкой на Пескова.  

Пресс-секретарь Путина отметил, что цель – привлечь внимание. В Кремле задались вопросом, как без расследования можно что-то предполагать и утверждать на предмет подрывов «Северных потоков» и это тиражировать. Речь идет о высказываниях американских чиновников. Песков оценил данный факт как преступление. Организация Объединенных Наций и государства-акционеры «Северных потоков» обязаны настаивать на немедленном и прозрачном расследовании, в котором содействие должны принимать все, кто владеет информацией, сказал Песков.  

Накануне издание The New York Times заявило о разведывательных данных, из которых следует, к подрывам на газопроводах имеет отношение проукраинская группировка, о действиях которой Киеву было неизвестно. Немецкое издание Zeit опубликовало информацию о том, что следы ЧП на «Северных потоках» ведут в сторону Киева.  

Россия опубликует переписку с Германией, Данией и Швецией по взрывам на «Северных потоках»

# Международная политика

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