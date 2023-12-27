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Песков: новая помощь ЕС для Киева не изменит ход СВО

27 декабря 2023 14:35
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможности финансирования Украины со стороны ЕС, отметил, что это не отразится на ходе военной операции. Об этом пишет РИА Новости.

«Поменять ход событий специальной военной операции эти деньги не смогут», – сказал Песков.

Он подчеркнул, что главной целью для России является достижение поставленных задач. Также Песков отметил, что данные средства не смогут изменить хода военных действий, говоря о планах Евросоюза предоставить Украине 20 млрд.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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