Песков: новая помощь ЕС для Киева не изменит ход СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможности финансирования Украины со стороны ЕС, отметил, что это не отразится на ходе военной операции. Об этом пишет РИА Новости.

«Поменять ход событий специальной военной операции эти деньги не смогут», – сказал Песков.

Он подчеркнул, что главной целью для России является достижение поставленных задач. Также Песков отметил, что данные средства не смогут изменить хода военных действий, говоря о планах Евросоюза предоставить Украине 20 млрд.