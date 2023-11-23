Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что угрозу несет не Россия, а Европа, потому что Евросоюз, находящийся под контролем США, принимает участие в НАТО, которое движется к границам России. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее чешский президент Петр Павел заявил, что именно РФ является опасностью для Европы, тогда как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не усматривает прямой военной опасности со стороны России.

При этом российская сторона подчеркнула, что не создает угрозы и готова к равноправному диалогу с НАТО. При этом президент России Путин подтвердил, что РФ продолжает сотрудничать с Европой.