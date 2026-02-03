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Песков: мир без ДСНВ – это очень плохо

03 февраля 2026 14:21
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Песков: мир без ДСНВ – это очень плохо-0

Пресс-секретарь лидера Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что без Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) мир будет более опасным. Об этом пишет ТАСС.

Он заявил, что после прекращения действия договора две крупнейшие ядерные державы – Россия и США – впервые останутся без документа, который ограничивает по арсеналам. Песков подчеркнул, что такая ситуация негативно скажется на глобальной и стратегической безопасности.

ДСНВ, срок которого истекает 5 февраля, устанавливает ограничения на количество межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок в обеих странах.

Ранее лидер РФ Владимир Путин заявил о готовности соблюдать количественные ограничения договора еще в течение года после его истечения, но при условии аналогичных действий со стороны США. В октябре глава Штатов назвал это предложение хорошей идеей, но официального ответа из Вашингтона пока не последовало.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика # Дмитрий Песков

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