Песков: мир без ДСНВ – это очень плохо

Пресс-секретарь лидера Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что без Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) мир будет более опасным. Об этом пишет ТАСС.

Он заявил, что после прекращения действия договора две крупнейшие ядерные державы – Россия и США – впервые останутся без документа, который ограничивает по арсеналам. Песков подчеркнул, что такая ситуация негативно скажется на глобальной и стратегической безопасности.

ДСНВ, срок которого истекает 5 февраля, устанавливает ограничения на количество межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок в обеих странах.

Ранее лидер РФ Владимир Путин заявил о готовности соблюдать количественные ограничения договора еще в течение года после его истечения, но при условии аналогичных действий со стороны США. В октябре глава Штатов назвал это предложение хорошей идеей, но официального ответа из Вашингтона пока не последовало.

Фото: kremlin.ru