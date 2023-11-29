Песков: концентрация в Финляндии сил на границе с РФ является избыточной мерой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что необоснованная концентрация военных подразделений Финляндии на границе с Россией может привести к напряженности, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопросы журналистов о том, есть ли риск эскалации конфликта, а также какова реакция Кремля на стягивание дополнительных подразделений ВС Финляндии на приграничные территории. Песков отметил, что для Хельсинки сейчас угрозы нет, но сами по себе такие не спровоцированные действия финнов будут представлять угрозу для Российской Федерации.