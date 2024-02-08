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Песков: интервью Путина Карлсону опубликуют в пятницу утром

08 февраля 2024 11:44
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В пятницу утром интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным появится на сайте лидера РФ. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Оно [интервью – прим. ред.] будет утром в пятницу, точное время мы еще уточним, оно будет опубликовано на сайте президента», – заявил представитель Кремля.

Он также добавил, что размещение на сайте президента случится после того, как это интервью появится на ресурсе Карлсона. По словам самого американского журналиста, его интервью будет опубликовано 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени.

Ранее пресс-секретарь подтвердил, что интервью состоялось, несмотря на заявления Карлсона о том, что Белый дом пытался сорвать встречу.

# Международная политика # Владимир Путин # Дмитрий Песков

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