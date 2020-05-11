Прямой эфир

Пещеры Могао в Китае снова открыли. Медики могут попасть на экскурсию бесплатно

11 мая 2020 12:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. В Китае всемирно известная достопримечательность вновь открылась для туристов. Речь идет о пещерном монастырском комплексе Могао на северо-западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пещеры Могао в Китае снова открыли. Медики могут попасть на экскурсию бесплатно-1

Число посетителей объекта будет ограничено до 1 800 человек в день, а это менее 30 % процентов от максимального количества.

В Чехии открывают ТЦ, а в Испании разрешили собираться маленькими группами. Какие ограничения снимают в мире

Туристам предлагают заранее бронировать время визита в интернете.

Пещеры Могао в Китае снова открыли. Медики могут попасть на экскурсию бесплатно-4

Также на территории комплекса сохраняется масочный режим, а для всех медработников экскурсии до конца года будут бесплатными.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Во время снежной бури в США выпало до 30 сантиметров снега
11 мая 2020 12:24

Во время снежной бури в США выпало до 30 сантиметров снега

В Грузии вышли из берегов две крупные реки
11 мая 2020 12:23

В Грузии вышли из берегов две крупные реки

В Иране по время учений погибли около 20 человек, ещё 15 пострадали
11 мая 2020 12:21

В Иране по время учений погибли около 20 человек, ещё 15 пострадали