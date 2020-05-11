Пещеры Могао в Китае снова открыли. Медики могут попасть на экскурсию бесплатно

Новости Китая. В Китае всемирно известная достопримечательность вновь открылась для туристов. Речь идет о пещерном монастырском комплексе Могао на северо-западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число посетителей объекта будет ограничено до 1 800 человек в день, а это менее 30 % процентов от максимального количества. В Чехии открывают ТЦ, а в Испании разрешили собираться маленькими группами. Какие ограничения снимают в мире Туристам предлагают заранее бронировать время визита в интернете.