Первый случай «британского» штамма коронавируса выявлен в России

Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 91 миллиону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый случай «британского» штамма выявлен в России – у мужчины, который вернулся из Великобритании.
Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 91 миллиону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый случай «британского» штамма выявлен в России – у мужчины, который вернулся из Великобритании.
Тем временем японские вирусологи обнаружили еще одну мутацию COVID. Он выявлен сразу у четырех человек, которые вернулись в страну из Бразилии.
Критическая ситуация с заболеваемостью во многих странах ЕС. И Чехия не исключение (читайте здесь).
Антиковидные протесты прошли в Дании. В Копенгагене и других городах сотни человек собрались высказать свое недовольство карантинными мерами. Акции переросли в беспорядки и стычки с полицией. 9 человек были арестованы.