Первый случай «британского» штамма коронавируса выявлен в России

Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 91 миллиону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый случай «британского» штамма выявлен в России – у мужчины, который вернулся из Великобритании.

Тем временем японские вирусологи обнаружили еще одну мутацию COVID. Он выявлен сразу у четырех человек, которые вернулись в страну из Бразилии.