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Первый случай «британского» штамма коронавируса выявлен в России

11 января 2021 14:40
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Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 91 миллиону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый случай «британского» штамма выявлен в России – у мужчины, который вернулся из Великобритании.  

Первый случай «британского» штамма коронавируса выявлен в России-1

Тем временем японские вирусологи обнаружили еще одну мутацию COVID. Он выявлен сразу у четырех человек, которые вернулись в страну из Бразилии.  

Первый случай «британского» штамма коронавируса выявлен в России-4

Критическая ситуация с заболеваемостью во многих странах ЕС. И Чехия не исключение (читайте здесь).  

Антиковидные протесты прошли в Дании. В Копенгагене и других городах сотни человек собрались высказать свое недовольство карантинными мерами. Акции переросли в беспорядки и стычки с полицией. 9 человек были арестованы.  

# Коронавирус # Фотофакт

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