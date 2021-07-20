Первый приговор за штурм Капитолия. В США осудили 38-летнего участника беспорядков

Новости США. Первый приговор за штурм Капитолия. В США осудили 38-летнего участника беспорядков. Речь идет о демонстранте, который делал селфи в зале заседания Сената, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фотографиях он запечатлен в майке и с флагом «Трамп-2020». Мужчина не был замечен в агрессивных действиях, однако проведет за решеткой 8 месяцев. Свою вину признал.

После тюремного заключения в течение двух лет он будет под судебным надзором. Кроме того, демонстранта обязали выплатить 2 000 долларов штрафа.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, чтобы помешать утверждению результатов президентских выборов. Обвинения в штурме предъявлены более чем 530 протестующим.