Прямой эфир

Первый приговор за штурм Капитолия. В США осудили 38-летнего участника беспорядков

20 июля 2021 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Первый приговор за штурм Капитолия. В США осудили 38-летнего участника беспорядков. Речь идет о демонстранте, который делал селфи в зале заседания Сената, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый приговор за штурм Капитолия. В США осудили 38-летнего участника беспорядков-1

На фотографиях он запечатлен в майке и с флагом «Трамп-2020». Мужчина не был замечен в агрессивных действиях, однако проведет за решеткой 8 месяцев. Свою вину признал.

Первый приговор за штурм Капитолия. В США осудили 38-летнего участника беспорядков-4

После тюремного заключения в течение двух лет он будет под судебным надзором. Кроме того, демонстранта обязали выплатить 2 000 долларов штрафа.

Первый приговор за штурм Капитолия. В США осудили 38-летнего участника беспорядков-7

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, чтобы помешать утверждению результатов президентских выборов. Обвинения в штурме предъявлены более чем 530 протестующим.

Первый приговор за штурм Капитолия. В США осудили 38-летнего участника беспорядков-10

Многим грозят длительные тюремные сроки.

# Массовые беспорядки # Пол Ходжкинс # Дональд Трамп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сработало самодельное взрывное устройство. Жертвами атаки на рынке Багдада стал 31 человек
20 июля 2021 09:58

Сработало самодельное взрывное устройство. Жертвами атаки на рынке Багдада стал 31 человек

Жертвами наводнения в Бельгии стали 36 человек. В стране объявлен траур
20 июля 2021 08:57

Жертвами наводнения в Бельгии стали 36 человек. В стране объявлен траур

Во Франции протестующие разгромили два центра вакцинации
19 июля 2021 19:57

Во Франции протестующие разгромили два центра вакцинации