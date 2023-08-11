Первые туристы из Китая прибыли в Россию по безвизу

В Москву в соответствии с соглашением о безвизовом обмене прилетела первая туристическая группа из Китая, включающая 23 человека, сообщает РИА Новости.

Группа совершила перелет из Сианя, а затем прибыла в аэропорт Шереметьево. Встречали гостей русскими танцами и караваями. Это первый тур, присланный из Китая в тестовом режиме после заключения договора о безвизовом формате посещения. После возвращения предполагается дать официальный старт безвизовым обменам туристических групп между Китаем и Россией.

Советник-посланник по культуре посольства КНР в России Фэн Литао отметил, что это особенный день после эпидемии. Он весьма удобен и благоприятен для туристов из Китая. Безвизовый групповой механизм позволит также сэкономить 20-30% по сравнению с индивидуальными поездками.