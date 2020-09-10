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Первую вакцину от коронавируса в виде спрея испытают в Китае

10 сентября 2020 09:42
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Новости Китая. Вакцину от коронавируса в виде спрея испытают в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первую вакцину от коронавируса в виде спрея испытают в Китае-1

Препарат, который потенциально может помочь в борьбе с пандемией, разработали ученые двух университетов совместно с крупнейшей китайской фармацевтической компанией.

Это первая вакцина от COVID-19 в виде назального спрея, которую одобрили в стране для испытаний на людях. Как долго будет длиться эксперимент, пока не сообщается.

Первую вакцину от коронавируса в виде спрея испытают в Китае-4

Отметим, на стадии клинических испытаний в стране сейчас находятся 9 вакцин. Все они разработаны китайскими специалистами.

# Коронавирус # Фотофакт

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