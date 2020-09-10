Первую вакцину от коронавируса в виде спрея испытают в Китае

Новости Китая. Вакцину от коронавируса в виде спрея испытают в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Препарат, который потенциально может помочь в борьбе с пандемией, разработали ученые двух университетов совместно с крупнейшей китайской фармацевтической компанией.

Это первая вакцина от COVID-19 в виде назального спрея, которую одобрили в стране для испытаний на людях. Как долго будет длиться эксперимент, пока не сообщается.