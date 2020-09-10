Первую вакцину от коронавируса в виде спрея испытают в Китае

Новости Китая. Вакцину от коронавируса в виде спрея испытают в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Вакцину от коронавируса в виде спрея испытают в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Препарат, который потенциально может помочь в борьбе с пандемией, разработали ученые двух университетов совместно с крупнейшей китайской фармацевтической компанией.
Это первая вакцина от COVID-19 в виде назального спрея, которую одобрили в стране для испытаний на людях. Как долго будет длиться эксперимент, пока не сообщается.
Отметим, на стадии клинических испытаний в стране сейчас находятся 9 вакцин. Все они разработаны китайскими специалистами.