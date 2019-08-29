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Первое заседание Верховной рады нового созыва проходит в Киеве

29 августа 2019 12:08
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Новости Украины. В Киеве проходит первое заседание Верховной рады нового созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Началось оно с принятия присяги избранными депутатами.

Первое заседание Верховной рады нового созыва проходит в Киеве-1

В парламент 9-го созыва вошли представители партий «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – за жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос».

Партия президента Владимира Зеленского получила 254 мандата в раде, чего достаточно для формирования однопартийного большинства. Напомним, внеочередные парламентские выборы прошли в Украине 21 июля.

Первое заседание Верховной рады нового созыва проходит в Киеве-4

Первое заседание Верховной рады нового созыва проходит в Киеве-6

# Международная политика # Фотофакт

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