Первое заседание Верховной рады нового созыва проходит в Киеве

Новости Украины. В Киеве проходит первое заседание Верховной рады нового созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Началось оно с принятия присяги избранными депутатами.

В парламент 9-го созыва вошли представители партий «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – за жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос».

Партия президента Владимира Зеленского получила 254 мандата в раде, чего достаточно для формирования однопартийного большинства. Напомним, внеочередные парламентские выборы прошли в Украине 21 июля.