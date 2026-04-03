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Первое западное судно прошло через Ормузский пролив

03 апреля 2026 17:26
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Эффект ближневосточного домино докатился и до строительной отрасли Европы. В Польше стремительно выросли цены на цемент и сталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первое западное судно прошло через Ормузский пролив-2

Впрочем, возможно, поляки еще успеют отремонтировать то, что задумали. Сегодня из Ормузского пролива вышло первое западноевропейское судно. Французский контейнеровоз, загруженный под завязку, прошел пролив и теперь стоит у берегов Омана. Везет он примерно 5 тысяч контейнеров. 

Правда, шел танкер строго по иранскому коридору, между островами Кешм и Ларак, и заплатил, видимо, не евро. Тегеран теперь берет плату за транзит юанями и криптовалютой. Поэтому все, что доплывет в Европу, обойдется ожидающим заказчикам в копеечку.

# Международная политика

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