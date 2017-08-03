Прямой эфир

Первая в мире панда, рожденная от диких особей, появилась в китайском зооцентре: вес детеныша – 200 г

03 августа 2017 09:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Уникальный случай в мире животных. Первый на планете детеныш диких панд появился на свет в китайском зооцентре. Это большой успех для ученых, которые долгое время пытаются увеличить популяцию бамбуковых мишек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая в мире панда, рожденная от диких особей, появилась в китайском зооцентре: вес детеныша – 200 г-1

Вес новорожденной панды – всего лишь 200 граммов, но у нее прекрасный аппетит. В течение недели животное окрепнет и обзаведется традиционным черно-белым окрасом. За развитием нового постояльца центра наблюдает специальная команда зоологов. Они заботятся о рационе и следят за гигиеной Цао Цао – именно такое имя дали панде.

# Животные

Другие новости рубрики

Все новости
Взрыв газа в США привел к обрушению школы и пожару: погиб 1 человек, 9 ранены
03 августа 2017 07:22

Взрыв газа в США привел к обрушению школы и пожару: погиб 1 человек, 9 ранены

В расчете вернуть доверие избирателей премьер Японии полностью обновил правительство
03 августа 2017 07:20

В расчете вернуть доверие избирателей премьер Японии полностью обновил правительство

60 человек, в том числе российские туристы, пострадали при взрыве склада боеприпасов в Абхазии
03 августа 2017 07:19

60 человек, в том числе российские туристы, пострадали при взрыве склада боеприпасов в Абхазии