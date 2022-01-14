Первая в 2022 году смерть в проливе Ла-Манш. Утонул 20-летний гражданин Судана

Тяжелой остается судьба беженцев по всему миру. 14 января стало известно о первой в 2022 году смерти в проливе Ла-Манш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утонул 20-летний гражданин Судана. Миграция через Ла-Манш – уже обычный маршрут в поисках лучшей жизни. И несмотря на все усилия Лондона и Парижа, количество желающих на этом избитом направлении ставит печальный рекорд: более 28 000 человек, среди которых не менее 30 погибших.