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Первая смерть от оспы обезьян. Кто умер и в какой стране это случилось?

31 мая 2022 13:17
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Новости Нигерии. В Нигерии зафиксирована первая в мире смерть от оспы обезьян. Жертвой стал 40-летний мужчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Первая смерть от оспы обезьян. Кто умер и в какой стране это случилось?-1

Правда, специалисты пока не склонны бить тревогу. По сообщениям медиков, умерший имел несколько заболеваний и пил лекарства, которые снижают иммунитет. Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Однако в последние месяцы в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии, выявили более 250 случаев инфекции. Медики считают, что повода для паники нет и в массовой вакцинации нет необходимости. Обычно болезнь протекает легко, большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.  

# Заболевания # Фотофакт

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