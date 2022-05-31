Первая смерть от оспы обезьян. Кто умер и в какой стране это случилось?

Правда, специалисты пока не склонны бить тревогу. По сообщениям медиков, умерший имел несколько заболеваний и пил лекарства, которые снижают иммунитет. Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Однако в последние месяцы в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии, выявили более 250 случаев инфекции. Медики считают, что повода для паники нет и в массовой вакцинации нет необходимости. Обычно болезнь протекает легко, большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.