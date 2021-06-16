Первая попытка наладить прямой диалог. Путин рассказал, как прошла встреча с Байденом

В Женеве 16 июня прошли переговоры лидеров России и США. Встреча началась с фотографирования на крыльце виллы Ла-Гранж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенты обменялись рукопожатиями и краткими приветственными фразами, после чего удалились внутрь здания. Во время общения в узком кругу пресса присутствовала только на протокольной части. Далее Путин и Байден продолжили разговор за закрытыми дверями. Он длился два часа. Завершился и расширенный формат саммита с участием делегаций двух стран. Переговоры прошли без запланированного перерыва и в общей сложности длились 3,5 часа.

После завершения встречи Джо Байден покинул виллу, а вот Владимир Путин спустился к журналистам и провел пресс-конференцию. Российский лидер заявил, что переговоры были конструктивными. Обсудили стратегическую стабильность, торговые отношения, региональную безопасность и кибербезопасность.

Стоит отметить, что это первая попытка наладить прямой диалог между Москвой и Вашингтоном после долгого перерыва.