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Первая попытка наладить прямой диалог. Путин рассказал, как прошла встреча с Байденом

16 июня 2021 17:35
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В Женеве 16 июня прошли переговоры лидеров России и США. Встреча началась с фотографирования на крыльце виллы Ла-Гранж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая попытка наладить прямой диалог. Путин рассказал, как прошла встреча с Байденом-1

Президенты обменялись рукопожатиями и краткими приветственными фразами, после чего удалились внутрь здания. Во время общения в узком кругу пресса присутствовала только на протокольной части. Далее Путин и Байден продолжили разговор за закрытыми дверями. Он длился два часа. Завершился и расширенный формат саммита с участием делегаций двух стран. Переговоры прошли без запланированного перерыва и в общей сложности длились 3,5 часа.

Первая попытка наладить прямой диалог. Путин рассказал, как прошла встреча с Байденом-4

После завершения встречи Джо Байден покинул виллу, а вот Владимир Путин спустился к журналистам и провел пресс-конференцию. Российский лидер заявил, что переговоры были конструктивными. Обсудили стратегическую стабильность, торговые отношения, региональную безопасность и кибербезопасность.

Стоит отметить, что это первая попытка наладить прямой диалог между Москвой и Вашингтоном после долгого перерыва.

# Международная политика # Джо Байден # Владимир Путин # Фотофакт

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