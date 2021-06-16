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Первая попытка наладить диалог. Что известно перед встречей Путина и Байдена

16 июня 2021 08:49
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Мировые СМИ в ожидании переговоров президентов России и США. До них остается несколько часов. Журналисты и политологи уже назвали это событие главной международной встречей года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Путин и Байден будут общаться впервые с момента вступления американского лидера в должность.

Первая попытка наладить диалог. Что известно перед встречей Путина и Байдена-1

Саммит пройдет на вилле Ла-Гранж. В связи с проведением мероприятия в Женеве приняты усиленные меры безопасности: за обеспечением порядка будут следить около 4000 правоохранителей и военных, воздушное пространство закрыто, остановлено движение транспорта, а местных жителей перевели на удаленный формат работы.

Первая попытка наладить диалог. Что известно перед встречей Путина и Байдена-4

Начало встречи запланировано на 14:35 по минскому времени. Переговоры продлятся около пяти часов в узком, а затем в расширенном форматах. Тем для обсуждения назрело много – пандемия, экология, климат, кибер-безопасность. После запланированы две пресс-конференции – Путин и Байден по отдельности будут отвечать на вопросы журналистов.

Первая попытка наладить диалог. Что известно перед встречей Путина и Байдена-7

Это первая попытка наладить прямой диалог между Москвой и Вашингтоном после долгого перерыва. По мнению экспертов, на серьезный прорыв рассчитывать не стоит, однако исход встречи зависит от самих Путина и Байдена.

# Международная политика # Владимир Путин # Джо Байден # Фотофакт

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