Первая попытка наладить диалог. Что известно перед встречей Путина и Байдена

Мировые СМИ в ожидании переговоров президентов России и США. До них остается несколько часов. Журналисты и политологи уже назвали это событие главной международной встречей года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Путин и Байден будут общаться впервые с момента вступления американского лидера в должность.

Саммит пройдет на вилле Ла-Гранж. В связи с проведением мероприятия в Женеве приняты усиленные меры безопасности: за обеспечением порядка будут следить около 4000 правоохранителей и военных, воздушное пространство закрыто, остановлено движение транспорта, а местных жителей перевели на удаленный формат работы.

Начало встречи запланировано на 14:35 по минскому времени. Переговоры продлятся около пяти часов в узком, а затем в расширенном форматах. Тем для обсуждения назрело много – пандемия, экология, климат, кибер-безопасность. После запланированы две пресс-конференции – Путин и Байден по отдельности будут отвечать на вопросы журналистов.