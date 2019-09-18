Перестрелка в метро в Москве. Погиб полицейский

Новости России. Вечером 18 сентября при задержании сотрудника полиции метрополитена один из полицейских погиб, ещё один – был тяжело ранен.

Как сообщает ГСУ СК России по Москве, в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» проводилось задержание полицейского, который подозревается в получении денег от гражданина, не имеющего документов.

Во время задержания фигурант выстрелил из табельного оружия в правоохранителей. Один из них погиб, второй был госпитализирован. По информации МВД России, пациент в тяжёлом состоянии.

Стрелявший задержан, он будет доставлен в следственное подразделение для допроса.

Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Место происшествия осматривается, устанавливается полная картина случившегося.