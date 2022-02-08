Перенесли десятки рейсов. Авиарейсы в российском Центральном федеральном округе задерживаются из-за густого тумана

С ночи из-за него переносятся вылеты десятков самолетов в Белгородской, Курской, Воронежской и Липецкой областях. Задерживаются в том числе вылеты в Москву и из Москвы. По прогнозу гидрометцентра, туман рассеется ближе к вечеру.