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Перенесли десятки рейсов. Авиарейсы в российском Центральном федеральном округе задерживаются из-за густого тумана

08 февраля 2022 15:48
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Новости России. Авиарейсы в российском Центральном федеральном округе задерживаются из-за густого тумана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Перенесли десятки рейсов. Авиарейсы в российском Центральном федеральном округе задерживаются из-за густого тумана-1

С ночи из-за него переносятся вылеты десятков самолетов в Белгородской, Курской, Воронежской и Липецкой областях. Задерживаются в том числе вылеты в Москву и из Москвы. По прогнозу гидрометцентра, туман рассеется ближе к вечеру.  

# Авиасообщение # Фотофакт

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