Перенесли десятки рейсов. Авиарейсы в российском Центральном федеральном округе задерживаются из-за густого тумана

Новости России. Авиарейсы в российском Центральном федеральном округе задерживаются из-за густого тумана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Авиарейсы в российском Центральном федеральном округе задерживаются из-за густого тумана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С ночи из-за него переносятся вылеты десятков самолетов в Белгородской, Курской, Воронежской и Липецкой областях. Задерживаются в том числе вылеты в Москву и из Москвы. По прогнозу гидрометцентра, туман рассеется ближе к вечеру.