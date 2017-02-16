Прямой эфир

Переговоры в Астане по вопросам Сирии 16 февраля пройдут в закрытом режиме

16 февраля 2017 08:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Казахстана. Заседание в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии состоится 16 февраля в столице Казахстана.

Встреча пройдет в закрытом режиме, по ее итогам планируется проведение пресс-конференции.

Одним из результатов переговоров может стать создание оперативной группы мониторинга, которая будет следить за режимом прекращения огня. На заседании присутствуют делегации из России, Ирана, Турции, которые выступают гарантами перемирия. Участие принимают так же представители США, ООН и Иордании. Удастся ли представителям правительства и вооруженной оппозиции прийти к соглашению, покажет время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Война в Сирии

Другие новости рубрики

Все новости
В Таиланде столкнулись микроавтобус и цементовоз: 10 человек погибли
16 февраля 2017 08:38

В Таиланде столкнулись микроавтобус и цементовоз: 10 человек погибли

Наша бабушка-кунг-фу: 94-летняя китаянка практикует боевое искусство
16 февраля 2017 07:39

Наша бабушка-кунг-фу: 94-летняя китаянка практикует боевое искусство

По Техасу прошли 6 торнадо: 13 человек пострадали
16 февраля 2017 07:12

По Техасу прошли 6 торнадо: 13 человек пострадали