Переговоры в Астане по вопросам Сирии 16 февраля пройдут в закрытом режиме

Новости Казахстана. Заседание в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии состоится 16 февраля в столице Казахстана.

Встреча пройдет в закрытом режиме, по ее итогам планируется проведение пресс-конференции.

Одним из результатов переговоров может стать создание оперативной группы мониторинга, которая будет следить за режимом прекращения огня. На заседании присутствуют делегации из России, Ирана, Турции, которые выступают гарантами перемирия. Участие принимают так же представители США, ООН и Иордании. Удастся ли представителям правительства и вооруженной оппозиции прийти к соглашению, покажет время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.