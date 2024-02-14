Переговоры между ХАМАС и Израилем о прекращении огня в Газе пока ни к чему не привели

Израиль продолжает наносить удары по Газе, даже несмотря на призывы мировых лидеров остановить военную операцию. В результате сегодняшнего авианалета погибли шесть человек, в том числе дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А за последние сутки жертвами бомбардировок стали более 100 мирных жителей. Тем временем сообщается, что переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС при участии США, Египта и Катара пока ни к чему не привели.

Более того, ЦАХАЛ готовится к новой масштабной операции в Рафахе. Там сейчас находится половина жителей Газы, которые спасаются от боевых действий. И наступление израильской армии может привести к катастрофе не только в городе, но во всех южных районах анклава.

Там и так сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация. Люди лишены воды и еды, электричества и связи. И самое главное – медицинской помощи. Из почти 40 больниц остались действующими лишь около 10. И там катастрофически не хватает врачей и лекарств. И новое наступление израильской армии сделает эту ситуацию еще ужасней.