Переговоры были конструктивными. Какое совместное заявление сделали Путин и Байден?

Россия и США запустят комплексный диалог по стратегической стабильности. Об этом говорится в совместном заявлении Владимира Путина и Джо Байдена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Россия и США запустят комплексный диалог по стратегической стабильности. Об этом говорится в совместном заявлении Владимира Путина и Джо Байдена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ожидается, что таким образом сторонам удастся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков. Переговоры лидеров двух стран прошли 16 июня в Женеве. Они длились несколько часов – в узком и расширенном форматах.
После завершения встречи Владимир Путин спустился к журналистам и дал пресс-конференцию. Российский лидер заявил, что переговоры были конструктивными. Обсудили стратегическую стабильность, торговые отношения, региональную и кибербезопасность.
Первая попытка наладить прямой диалог. Путин рассказал, как прошла встреча с Байденом
Чуть позже на вопросы представителей СМИ ответил и Джо Байден. Он назвал встречу лицом к лицу с Путиным полезной, а ее тон – хорошим и позитивным. Стоит отметить, это первая попытка наладить прямой диалог между Москвой и Вашингтоном после долгого перерыва.