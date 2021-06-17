Переговоры были конструктивными. Какое совместное заявление сделали Путин и Байден?

Россия и США запустят комплексный диалог по стратегической стабильности. Об этом говорится в совместном заявлении Владимира Путина и Джо Байдена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что таким образом сторонам удастся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков. Переговоры лидеров двух стран прошли 16 июня в Женеве. Они длились несколько часов – в узком и расширенном форматах.

После завершения встречи Владимир Путин спустился к журналистам и дал пресс-конференцию. Российский лидер заявил, что переговоры были конструктивными. Обсудили стратегическую стабильность, торговые отношения, региональную и кибербезопасность. Первая попытка наладить прямой диалог. Путин рассказал, как прошла встреча с Байденом