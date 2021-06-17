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Переговоры были конструктивными. Какое совместное заявление сделали Путин и Байден?

17 июня 2021 06:48
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Россия и США запустят комплексный диалог по стратегической стабильности. Об этом говорится в совместном заявлении Владимира Путина и Джо Байдена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры были конструктивными. Какое совместное заявление сделали Путин и Байден?-1

Ожидается, что таким образом сторонам удастся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков. Переговоры лидеров двух стран прошли 16 июня в Женеве. Они длились несколько часов – в узком и расширенном форматах.

Переговоры были конструктивными. Какое совместное заявление сделали Путин и Байден?-4

После завершения встречи Владимир Путин спустился к журналистам и дал пресс-конференцию. Российский лидер заявил, что переговоры были конструктивными. Обсудили стратегическую стабильность, торговые отношения, региональную и кибербезопасность.

Первая попытка наладить прямой диалог. Путин рассказал, как прошла встреча с Байденом

Переговоры были конструктивными. Какое совместное заявление сделали Путин и Байден?-7

Чуть позже на вопросы представителей СМИ ответил и Джо Байден. Он назвал встречу лицом к лицу с Путиным полезной, а ее тон – хорошим и позитивным. Стоит отметить, это первая попытка наладить прямой диалог между Москвой и Вашингтоном после долгого перерыва.

# Международная политика # Владимир Путин # Джо Байден # Фотофакт

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