Пентагон сталкивается с проблемой поставок вооружений из-за Киева

Ряд поставщиков не хотят подписывать контракты с Пентагоном на восполнение вооружения, поставленного Киеву, пишет РИА Новости.

Контрольно-финансовое управление Конгресса GAO подготовило отчет, согласно которому процесс заключения или подготовки к заключению контрактов о замене 5 видов вооружений, переданных властям Украины, идет. Однако, как указано в документе, часть поставщиков отказывается от заключения долгосрочных соглашений, где будут зафиксированы цены.

Также в отчете сказано, что Министерству обороны США удалось выявить проблемы в цепочке поставок.