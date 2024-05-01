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Пентагон сталкивается с проблемой поставок вооружений из-за Киева

01 мая 2024 10:33
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Ряд поставщиков не хотят подписывать контракты с Пентагоном на восполнение вооружения, поставленного Киеву, пишет РИА Новости.

Контрольно-финансовое управление Конгресса GAO подготовило отчет, согласно которому процесс заключения или подготовки к заключению контрактов о замене 5 видов вооружений, переданных властям Украины, идет. Однако, как указано в документе, часть поставщиков отказывается от заключения долгосрочных соглашений, где будут зафиксированы цены.

Также в отчете сказано, что Министерству обороны США удалось выявить проблемы в цепочке поставок.

# Международная политика

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