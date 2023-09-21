Для военных специалистов Украина стала лабораторией по исследованию инноваций в военном деле, в том числе по использованию искусственного интеллекта. Об этом заявила помощник министра обороны США Мара Карлин, передает РИА Новости.

ВСУ, подготовленные НАТО и оснащенные иностранной техникой, на протяжении четырех месяцев ведут контратаку, но, по мнению лидера РФ Владимира Путина, не добились существенных результатов. При этом западные специалисты отмечают высокую эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей.