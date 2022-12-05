Прямой эфир

Пенсионеры Латвии могут остаться без денег

05 декабря 2022 13:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Латвии. В Латвии пожилые люди могут остаться без пенсий. В бюджете на это, как выяснилось, не хватает денег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пенсионеры Латвии могут остаться без денег-1

Министерство благосостояния страны обратилось в Сейм срочно выделить около 200 миллионов евро, чтобы закрыть финансовую дыру. Пенсионеров в Латвии не так много, однако в результате индексации пенсии выросли на 20 %, что намного больше, чем может себе позволить бюджет. Это и заставило Министерство благосостояния страны идти в Сейм с протянутой рукой. Если проблему не решить в ближайшие дни, то многие пожилые люди в стране могут остаться без единственного источника дохода.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Экономический кризис # Новости Латвии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На Сицилии проводится большая спасательная операция из-за наводнений
05 декабря 2022 11:43

На Сицилии проводится большая спасательная операция из-за наводнений

В Вильнюсе началась забастовка водителей общественного транспорта
05 декабря 2022 11:41

В Вильнюсе началась забастовка водителей общественного транспорта

Американцы направили пехотную дивизию в польский порт Гдыни
05 декабря 2022 11:40

Американцы направили пехотную дивизию в польский порт Гдыни