Пенсионеры Латвии могут остаться без денег

Новости Латвии. В Латвии пожилые люди могут остаться без пенсий. В бюджете на это, как выяснилось, не хватает денег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство благосостояния страны обратилось в Сейм срочно выделить около 200 миллионов евро, чтобы закрыть финансовую дыру. Пенсионеров в Латвии не так много, однако в результате индексации пенсии выросли на 20 %, что намного больше, чем может себе позволить бюджет. Это и заставило Министерство благосостояния страны идти в Сейм с протянутой рукой. Если проблему не решить в ближайшие дни, то многие пожилые люди в стране могут остаться без единственного источника дохода.