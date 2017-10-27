Пекин окутал густой смог: объявлен желтый уровень опасности

Новости Китая. Пекин вновь окутал смог. Власти объявили желтый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Пекин вновь окутал смог. Власти объявили желтый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С наступлением холодов домашние хозяйства начали активно использовать угольные обогреватели, из-за которых в воздухе повысилась концентрация вредных частиц. Это и привело к возникновению плотного тумана, дышать которым можно с трудом.
По данным синоптиков, улучшение качества воздуха не приходится ждать раньше 28 октября, когда на территорию придут холодные воздушные массы.