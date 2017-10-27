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Пекин окутал густой смог: объявлен желтый уровень опасности

27 октября 2017 06:38
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Новости Китая. Пекин вновь окутал смог. Власти объявили желтый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пекин окутал густой смог: объявлен желтый уровень опасности-1

С наступлением холодов домашние хозяйства начали активно использовать угольные обогреватели, из-за которых в воздухе повысилась концентрация вредных частиц. Это и привело к возникновению плотного тумана, дышать которым можно с трудом.

По данным синоптиков, улучшение качества воздуха не приходится ждать раньше 28 октября, когда на территорию придут холодные воздушные массы.

# Фотофакт # Экология

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