Пекин: коммюнике саммита НАТО намеренно дискредитирует Китай и искажает его политику

Коммюнике саммита НАТО извращает политику Китая и сознательно подвергает его дискредитации. Об этом заявили в дипломатическом представительстве КНР при Евросоюзе, пишет РИА Новости.

Ранее генсек НАТО сделал заявление о том, что страны-члены Альянса условились противостоять возрастающему воздействию и наращиванию военной мощи Китая. В то же время в опубликованном коммюнике по результатам саммита отмечается, что проводимая Китаем политика причиняет ущерб интересам, безопасности и ценностям Североатлантического альянса.

При этом китайское диппредставительство указало на искажение позиции и дискредитацию КНР в коммюнике, а также выступило против него. Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля.