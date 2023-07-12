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Пекин: коммюнике саммита НАТО намеренно дискредитирует Китай и искажает его политику

12 июля 2023 10:09
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Коммюнике саммита НАТО извращает политику Китая и сознательно подвергает его дискредитации. Об этом заявили в дипломатическом представительстве КНР при Евросоюзе, пишет РИА Новости.

Ранее генсек НАТО сделал заявление о том, что страны-члены Альянса условились противостоять возрастающему воздействию и наращиванию военной мощи Китая. В то же время в опубликованном коммюнике по результатам саммита отмечается, что проводимая Китаем политика причиняет ущерб интересам, безопасности и ценностям Североатлантического альянса.

При этом китайское диппредставительство указало на искажение позиции и дискредитацию КНР в коммюнике, а также выступило против него. Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля.

# Международная политика # Йенс Столтенберг

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