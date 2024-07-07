Печальное зрелище. Глава МИД РФ Лавров прокомментировал предвыборную гонку США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал избирательную кампанию в США «печальным зрелищем». Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что все могут сделать выводы о том, как работает демократия в Америке. Ранее в американских СМИ отметили неудачное выступление действующего главы США Джо Байдена на первых дебатах с экс-лидером Штатов Дональдом Трампом.

На фоне этого журналисты и политики говорят о том, что демократы могут заменить Байдена другим кандидатом. Однако штаб Байдена утверждает, что он не собирается выбывать из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября, а выборы главы США состоятся 5 ноября.