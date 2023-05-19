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Патрушев: в сторону Европы движется облако радиации после уничтожения в Украине снарядов с ураном

19 мая 2023 11:59
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В ходе уничтожения поставляемых Западом Украине боеприпасов с обедненным ураном образовалось радиоактивное облако, которое движется в  сторону европейских стран. Об этом заявил в пятницу, 19 мая, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает ТАСС.

Он предупредил, что Соединенные Штаты уже неоднократно «помогали» другим странам и уже снабжали боеприпасами с обедненным ураном. Украинский конфликт не стал исключением. Уничтожение опасных снарядов в Украине привело к образованию радиоактивного облака, которое направилось в Западную Европу. В Польше отмечен рост радиации, констатирует секретарь Совета безопасности Российской Федерации.

Кроме того, он добавил, что США занимаются разработкой и применением химического и биологического оружия на территории Украины.

# Оружие и боеприпасы

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