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Патрушев: Киевский режим использует органы бойцов ВСУ как биоматериал

31 июля 2023 14:01
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил о том, что режим Киева незаконно использует раненых бойцов ВСУ для трансплантации их органов, передает РИА Новости.

Он напомнил, что в минувшем году президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон о трансплантологии, который разрешает пересадку органов без согласия донора. Также в 2022 году Патрушев отмечал, что на теневом рынке активизировалась деятельность по покупке человеческих донорских органов у самых уязвимых слоев населения Украины для трансплантации европейским пациентам.

# Международная политика

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