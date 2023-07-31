Патрушев: Киевский режим использует органы бойцов ВСУ как биоматериал

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил о том, что режим Киева незаконно использует раненых бойцов ВСУ для трансплантации их органов, передает РИА Новости.

Он напомнил, что в минувшем году президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон о трансплантологии, который разрешает пересадку органов без согласия донора. Также в 2022 году Патрушев отмечал, что на теневом рынке активизировалась деятельность по покупке человеческих донорских органов у самых уязвимых слоев населения Украины для трансплантации европейским пациентам.