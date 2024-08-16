Помощник российского лидера Николай Патрушев заявил, что атака ВСУ на Курскую область была вызвана ожиданием краха киевского режима и была спланирована при участии НАТО и западных спецслужб. Об этом пишет РИА Новости. По его мнению, без западной поддержки ВСУ не рискнули бы пойти на вторжение.

6 августа ВСУ вошли в Курскую область, но их наступление было остановлено. Апти Алаудинов, заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны РФ, заявил, что цель ВСУ – захват стратегических предприятий в Курской и Белгородской областях. Для поддержания безопасности в этих регионах был введен режим КТО.