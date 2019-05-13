Прямой эфир

Пассажирский самолёт совершил жёсткую посадку в аэропорту Мьянмы

13 мая 2019 08:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мьянмы. В момент приземления на борту лайнера находились 89 человек, включая экипаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажирский самолёт совершил жёсткую посадку в аэропорту Мьянмы-1

Когда командир корабля начал снижаться и выпустил шасси, сработали лишь задние. В результате воздушное судно приземлилось на «брюхо».

Пассажирский самолёт совершил жёсткую посадку в аэропорту Мьянмы-4

Несмотря на техническую неисправность, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал. Причины инцидента выясняются.

Пассажирский самолёт совершил жёсткую посадку в аэропорту Мьянмы-7

# Самолет # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Пакистане возросло число жертв нападения на отель
13 мая 2019 08:20

В Пакистане возросло число жертв нападения на отель

Мощное землетрясение в Панаме: пострадали не менее 5 человек
13 мая 2019 07:58

Мощное землетрясение в Панаме: пострадали не менее 5 человек

Крупная авария в Каталонии: на трассе столкнулись 12 машин
13 мая 2019 07:51

Крупная авария в Каталонии: на трассе столкнулись 12 машин