Пассажирский самолёт совершил жёсткую посадку в аэропорту Мьянмы

Новости Мьянмы. В момент приземления на борту лайнера находились 89 человек, включая экипаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мьянмы. В момент приземления на борту лайнера находились 89 человек, включая экипаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Когда командир корабля начал снижаться и выпустил шасси, сработали лишь задние. В результате воздушное судно приземлилось на «брюхо».
Несмотря на техническую неисправность, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал. Причины инцидента выясняются.