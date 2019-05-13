Пассажирский самолёт совершил жёсткую посадку в аэропорту Мьянмы

Новости Мьянмы. В момент приземления на борту лайнера находились 89 человек, включая экипаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда командир корабля начал снижаться и выпустил шасси, сработали лишь задние. В результате воздушное судно приземлилось на «брюхо».