Пассажирский самолет с гражданами США на борту попал в аварию в Гондурасе: кадры с места ЧП

Новости США. Шесть американцев госпитализированы в Гондурасе после неудачного приземления самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздушное судно выполняло коммерческий рейс из Остина. После соприкосновения с землей пилот потерял управление над машиной. Самолет вынесло с взлетно-посадочной полосы, после чего он упал в овраг. В результате жесткой посадки фюзеляж разломился на две части.