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Пассажирский самолет с гражданами США на борту попал в аварию в Гондурасе: кадры с места ЧП

23 мая 2018 07:57
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Новости США. Шесть американцев госпитализированы в Гондурасе после неудачного приземления самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажирский самолет с гражданами США на борту попал в аварию в Гондурасе: кадры с места ЧП-1

Воздушное судно выполняло коммерческий рейс из Остина. После соприкосновения с землей пилот потерял управление над машиной. Самолет вынесло с взлетно-посадочной полосы, после чего он упал в овраг. В результате жесткой посадки фюзеляж разломился на две части.

Пассажирский самолет с гражданами США на борту попал в аварию в Гондурасе: кадры с места ЧП-4

Пассажиров с тяжелыми ранениями извлекли из-под обломков и доставили в больницу. На месте ЧП продолжают работать сотрудники служб экстренного реагирования. Что стало причиной инцидента не установлено.

# Крушение # Фотофакт

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