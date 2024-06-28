Пассажирский поезд в Словакии протаранил автобус и загорелся, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате погибли шесть человек. Состав следовал из Праги в Будапешт, всего в нем находилось более 100 пассажиров.

Столкновение произошло на железнодорожном переезде. Причины аварии пока неизвестны. По версии словацких СМИ, стоит проверить сигнализацию, которая могла не сработать из-за дождя. В МВД эту версию пока не подтвердили. В результате аварии автобус буквально разорвало на две части. Именно его пассажиры пострадали сильнее остальных. На месте инцидента продолжают работу экстренные службы. Медики оказали первую помощь пострадавшим и доставили их в спецучреждения. Из-за аварии задерживаются несколько международных экспрессов.