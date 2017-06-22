Прямой эфир

Пассажирский автобус перевернулся в Казахстане: есть жертвы

22 июня 2017 13:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Казахстана. Пассажирский автобус попал в ДТП в Казахстане. По предварительным данным, на месте катастрофы погибли 9 человек, пострадали более 20. Инцидент произошел в Актюбинской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заказной двухэтажный автобус перевозил пассажиров из российского Волгограда в Шымкент. В салоне было более 50 человек – почти все граждане Узбекистана. По непонятным причинам, транспортное средство вылетело с трассы и перевернулось. На месте ЧП работают спасатели, медики и полиция.

# Фотофакт # Авария

Другие новости рубрики

Все новости
Тропический шторм Синди в США: погиб 10-летний ребенок
22 июня 2017 07:45

Тропический шторм Синди в США: погиб 10-летний ребенок

Гражданин Марокко: установлена личность исполнителя неудавшегося теракта в Брюсселе
21 июня 2017 13:52

Гражданин Марокко: установлена личность исполнителя неудавшегося теракта в Брюсселе

Мужчину, устроившего взрыв в Брюсселе, застрелила полиция
21 июня 2017 08:18

Мужчину, устроившего взрыв в Брюсселе, застрелила полиция