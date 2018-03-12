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Пассажиров извлекли из воды и пытались реанимировать: выясняются причины крушения вертолёта в Нью-Йорке

12 марта 2018 08:50
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Новости США. Расследованием причин крушения вертолета в Нью-Йорке займется Национальное управление по безопасности на транспорте США. В город должна прибыть группа экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажиров извлекли из воды и пытались реанимировать: выясняются причины крушения вертолёта в Нью-Йорке-1

Воздушное судно, выполнявшее частный рейс упало в пролив Ист-Ривер накануне. Пилоту удалось самостоятельно выбраться из тонущей машины. Еще троих пассажиров извлекли из воды специалисты. Они были госпитализированы в критическом состоянии. Несмотря на усилия медиков, позже, все трое скончались. В данный момент под присмотром медиков находится один человек.

# Фотофакт # Крушение

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