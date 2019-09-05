Пассажир авиарейса сел за штурвал вместо пилота, чтобы вовремя долететь в Испанию

Рейс самолета, который должен был вылететь из Манчестера в испанский город Аликанте, задержали. Причина – отсутствие пилота. Мужчина попросту не вышел на работу. Один из пассажиров этого рейса предложил администрации аэропорта сесть за штурвал вместо летчика, чтобы вовремя добраться до пункта назначения. После быстрой проверки документов и удостоверения пилота мужчине разрешили занять место командира корабля.