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Пассажир авиарейса сел за штурвал вместо пилота, чтобы вовремя долететь в Испанию

05 сентября 2019 17:00
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Новости Великобритании. Вместо пилота полетел пассажир: в Великобритании произошел необычный случай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажир авиарейса сел за штурвал вместо пилота, чтобы вовремя долететь в Испанию-1

Рейс самолета, который должен был вылететь из Манчестера в испанский город Аликанте, задержали. Причина – отсутствие пилота. Мужчина попросту не вышел на работу. Один из пассажиров этого рейса предложил администрации аэропорта сесть за штурвал вместо летчика, чтобы вовремя добраться до пункта назначения. После быстрой проверки документов и удостоверения пилота мужчине разрешили занять место командира корабля.

Пассажир авиарейса сел за штурвал вместо пилота, чтобы вовремя долететь в Испанию-4

Представители авиакомпании поблагодарили добровольца за помощь. В итоге самолет приземлился в Испании в точно назначенное время.

# Необычное # Фотофакт

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