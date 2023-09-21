Пашинян сообщил, что не собирается уходить в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку. Об этом сообщает РИА Новости. Это прозвучало на фоне протестных акций, в ходе которых тысячи жителей страны потребовали его отставки. Вероятно, поэтому полицейские и применили силу в отношении демонстрантов.

Азербайджанская сторона начала «антитеррористическую деятельность» в Карабахе, утверждая, что атакует позиции армянских Вооруженных сил, а не мирных жителей. Пашинян отклонил эти заявления и потребовал принятия мер со стороны российского миротворческого контингента и мирового сообщества.

Через сутки при содействии российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о перемирии. В то же самое время в Ереване состоялись антиправительственные митинги, участники которых стали обвинять Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану.