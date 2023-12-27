Парламентская комиссия Турции одобрила законопроект о вступлении Швеции в НАТО

Швеция стала на шаг ближе к НАТО. Комиссия по иностранным делам парламента Турции одобрила законопроект о ее вступлении в альянс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь документ будет вынесен на рассмотрение Генассамблеи парламента в полном составе. Учитывая, что в пятницу, 29 декабря, депутаты уйдут на зимние каникулы, пока неизвестно, состоится ли голосование в этом году. Турция более года откладывала ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО, обвиняя эту страну в слишком снисходительном отношении к Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической.