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Парламент Канады принял закон «О жертвах коррумпированных иностранных правительств»

05 октября 2017 13:00
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Новости Канады. Как указывалось во время слушаний, нормативно-правовой акт направлен в первую очередь на чиновников из России, Ирана, Мьянмы и Вьетнама, которые занимаются отмыванием денег в Канаде, нарушая при этом права человека в своих странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За принятие документа проголосовали 277 из 338 членов палаты Общин. После того, как его подпишет генерал-губернатор страны, власти Канады смогут запрещать обвиняемым чиновникам въезжать в страну, а их активы в государстве будут заморожены.

# Коррупция

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