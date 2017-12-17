Прямой эфир

Парк «Тиволи» в Копенгагене украсили миллионами огней: фотофакт

17 декабря 2017 13:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Дании. Один из старейших парков развлечений в мире – «Тиволи» в Копенгагене – превратили в рождественскую сказку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парк «Тиволи» в Копенгагене украсили миллионами огней: фотофакт-1

Улочки, площади и даже водные каналы разукрасили миллионами праздничных огней. Деревья в таком убранстве стали похожи на иллюзорные существа. На одной только елке сумели разместить более 35 тысяч огоньков. Подкрепляют сказочное ощущение рождества ароматы: в воздухе витают запахи коричного чая и глинтвейна.

# Фотофакт # Новый год

Другие новости рубрики

Все новости
В Чили второй тур выборов: за кресло президента борются экс-глава государства и журналист
17 декабря 2017 12:15

В Чили второй тур выборов: за кресло президента борются экс-глава государства и журналист

В Австралии обрушился балкон, на котором готовили барбекю: погибла молодая женщина
17 декабря 2017 12:00

В Австралии обрушился балкон, на котором готовили барбекю: погибла молодая женщина

Теракт в Пакистане: смертник подорвал себя около христианской церкви
17 декабря 2017 11:45

Теракт в Пакистане: смертник подорвал себя около христианской церкви