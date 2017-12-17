Парк «Тиволи» в Копенгагене украсили миллионами огней: фотофакт

Новости Дании. Один из старейших парков развлечений в мире – «Тиволи» в Копенгагене – превратили в рождественскую сказку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Улочки, площади и даже водные каналы разукрасили миллионами праздничных огней. Деревья в таком убранстве стали похожи на иллюзорные существа. На одной только елке сумели разместить более 35 тысяч огоньков. Подкрепляют сказочное ощущение рождества ароматы: в воздухе витают запахи коричного чая и глинтвейна.