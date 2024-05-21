Парижские транспортники массово не вышли на работу

Олимпийские игры в Париже стали причиной социальной напряженности. И чем меньше времени остается до Игр, тем больше растет недовольство горожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди возмущены тем, что власти используют Игры для нещадной эксплуатации рабочих и служащих. Многих из них на это время заставляют работать сверхурочно без дополнительной оплаты. В знак протеста против грубых нарушений прав человека и Трудового кодекса сегодня вышли на забастовку тысячи машинистов поездов, что привело к массовому сбою в работе железнодорожного транспорта. В среднем из 100 электричек на маршрут вышли чуть более 10. Сотрудники требуют повышения компенсации за увеличение рабочего дня и предоставление дополнительных льгот.

С требованиями железнодорожников солидарны и работники парижских аэропортов, которые сегодня также присоединились к стачке. Но, по заявлению профсоюзов, акция протеста не привела к отмене рейсов.