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Парижские транспортники массово не вышли на работу

21 мая 2024 14:19
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Олимпийские игры в Париже стали причиной социальной напряженности. И чем меньше времени остается до Игр, тем больше растет недовольство горожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парижские транспортники массово не вышли на работу-1

Люди возмущены тем, что власти используют Игры для нещадной эксплуатации рабочих и служащих. Многих из них на это время заставляют работать сверхурочно без дополнительной оплаты. В знак протеста против грубых нарушений прав человека и Трудового кодекса сегодня вышли на забастовку тысячи машинистов поездов, что привело к массовому сбою в работе железнодорожного транспорта. В среднем из 100 электричек на маршрут вышли чуть более 10. Сотрудники требуют повышения компенсации за увеличение рабочего дня и предоставление дополнительных льгот.

С требованиями железнодорожников солидарны и работники парижских аэропортов, которые сегодня также присоединились к стачке. Но, по заявлению профсоюзов, акция протеста не привела к отмене рейсов.

# Акции протеста # Новости Франции

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