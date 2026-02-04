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Парижская прокуратура провела обыски во французских офисах социальной сети X

04 февраля 2026 07:22
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Парижская прокуратура провела обыски во французских офисах социальной сети X, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску. Расследование началось около года назад: его ведет подразделение по борьбе с киберпреступностью совместно с Интерполом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парижская прокуратура провела обыски во французских офисах социальной сети X-2

Соцсеть обвиняют в ряде правонарушений, в том числе публикации политически враждебного и расистского контента, незаконном сборе персональных данных, иных преступлениях. Французская прокуратура пригласила Илона Маска и бывшего гендиректора соцсети на добровольные допросы – они пройдут 20 апреля. Компания X отвергла все обвинения, заявив, что расследование носит «политически мотивированный» характер.

# Илон Маск

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