Парижская прокуратура провела обыски во французских офисах социальной сети X, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску. Расследование началось около года назад: его ведет подразделение по борьбе с киберпреступностью совместно с Интерполом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.