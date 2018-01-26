Париж заполонили крысы после разлива Сены: фотофакт

Новости Франции. В результате сильнейшего наводнения Париж заполонили крысы.

Как сообщает газета Metro, из-за беспокойства о сохранности экспонатов был закрыт Лувр. Из музея экстренно эвакуируют экспонаты. В целях безопасности закрыли Триумфальную арку.

Однако больше всего внимания привлекли крысы. Грызуны разбежались по всей столице Франции сразу же после того, как река Сена вышла из берегов.

«Со среды нет электричества. Ни холодильник, ни стиральная машина не работают. Газовая горелка тепла почти не даёт».