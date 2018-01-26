Париж заполонили крысы после разлива Сены: фотофакт
Новости Франции. В результате сильнейшего наводнения Париж заполонили крысы.
Как сообщает газета Metro, из-за беспокойства о сохранности экспонатов был закрыт Лувр. Из музея экстренно эвакуируют экспонаты. В целях безопасности закрыли Триумфальную арку.
Однако больше всего внимания привлекли крысы. Грызуны разбежались по всей столице Франции сразу же после того, как река Сена вышла из берегов.
«Со среды нет электричества. Ни холодильник, ни стиральная машина не работают. Газовая горелка тепла почти не даёт».
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Фото: скриншот из видео facebook.com/basile.ducournau
Уборщики попросили владельцев ресторанов убрать мусорные баки с улиц, поскольку крысы забираются в них и съедают остатки еды.
Крысы в мусорном баке. Фото: скриншот из YouTube-видео на канале Breaking France
По оценкам экспертов, на каждого из 2,2 миллионов парижан приходится по две крысы. Согласно недавним исследованиям, крысы в городе настолько прижились, что у них выработался иммунитет к некоторым ядам. Ситуация с грызунами может ухудшиться в ближайшее время, потому что ливни во Франции продолжаются.
Ожидается, что субботу уровень воды в Сене достигнет 6,2 метра – здесь подробнее.