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Париж превратился в настоящую зону боевых действий – во Франции почти неделю не утихают протесты

22 марта 2023 07:15
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Новости Франции. Во Франции не утихают масштабные протесты против пенсионной реформы. Многочисленные манифестации, которые часто перерастают в жесткие стычки с полицией, проходят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Париж превратился в настоящую зону боевых действий – во Франции почти неделю не утихают протесты-1

Париж превратился в настоящую зону боевых действий – во Франции почти неделю не утихают протесты-3

Париж этой ночью превратился в зону боевых действий. Тысячи вышедших на улицы людей строили баррикады и поджигали мусорные баки, машины и мотоциклы. В прибывшую полицию полетели петарды, камни и бутылки. Правоохранителям пришлось применить в ответ водометы, слезоточивый газ и дубинки.

Париж превратился в настоящую зону боевых действий – во Франции почти неделю не утихают протесты-6

Париж превратился в настоящую зону боевых действий – во Франции почти неделю не утихают протесты-8

Стычки со спецназом происходили почти во всех районах французской столицы. Демонстрации против пенсионной реформы бушуют в стране почти неделю. Задержаны более 800 человек, и, скорее всего, их количество будет только расти. По данным опросов, подавляющее большинство французов категорически против повышения возраста выхода на пенсию. А около 70 % горячо поддерживают протесты и готовы в них участвовать.

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# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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