Париж превратился в настоящую зону боевых действий – во Франции почти неделю не утихают протесты

Новости Франции. Во Франции не утихают масштабные протесты против пенсионной реформы. Многочисленные манифестации, которые часто перерастают в жесткие стычки с полицией, проходят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Париж этой ночью превратился в зону боевых действий. Тысячи вышедших на улицы людей строили баррикады и поджигали мусорные баки, машины и мотоциклы. В прибывшую полицию полетели петарды, камни и бутылки. Правоохранителям пришлось применить в ответ водометы, слезоточивый газ и дубинки.

Стычки со спецназом происходили почти во всех районах французской столицы. Демонстрации против пенсионной реформы бушуют в стране почти неделю. Задержаны более 800 человек, и, скорее всего, их количество будет только расти. По данным опросов, подавляющее большинство французов категорически против повышения возраста выхода на пенсию. А около 70 % горячо поддерживают протесты и готовы в них участвовать.