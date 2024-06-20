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Париж потерял звание крупнейшего фондового рынка Европы

20 июня 2024 07:19
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Париж уступил Лондону звание крупнейшего фондового рынка Европы. Причиной стали кризисы – политический и финансовый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Париж потерял звание крупнейшего фондового рынка Европы-1

Из-за роспуска парламента и назначения новых выборов вспыхнули беспорядки, которые только за прошлую неделю обрушили капитализацию французских компаний на 260 миллиардов долларов. Котировки банков упали на 10 %. Тем не менее в гонке финансовых лидеров сам Лондон проигрывает Нью-Йорку. Дело в том, что крупнейшие корпорации сейчас переезжают на американские биржи.

# Экономика

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